遼寧艦航母編隊駛入大平洋　分析︰回應美軍挑釁行為

解放軍遼寧艦航母編隊上周六（11日）通過宮古海峽，駛入西太平洋遠航訓練；台灣的國防部預計，遼寧艦周日（12日）或通過台灣東部海域，台總統府發言人丁允恭強調，台軍會嚴密即時掌握該艦隊動態。對此，陸媒分析，遼寧艦航母編隊駛入太平洋，是回應美軍早前的挑釁行為；至於台灣專家則認為，陸美近日的軍事行動都屬標準程序，不會引起軍事緊張。

陸媒分析指出，美軍上周五（10日）派出伯克級導彈驅逐艦巴里號航經台灣海峽，是對大陸的嚴重挑釁；從日本防衞省公布的照片可見，遼寧艦穿過宮古海峽時，甲板上的殲15戰機全部掛彈，以戰備狀態駛入太平洋，是為美軍敲響了警鐘。分析更指，美軍航母因應新冠肺炎疫情被迫停止戰備巡航，而遼寧艦此時駛入西太平洋，將成為西太平洋海域唯一可執行戰鬥巡航任務的航母群，大陸已有輿論認為，此時正是武統台灣的最佳機會，國際形勢可能將有新的變化。

惟台灣的中華戰略學會研究員張競分析指，解放軍遼寧艦航母群駛入太平洋，美軍及日本海上自衞隊都不會視而不見；美軍派出軍機軍艦偵察及巡航，一方面是要了解遼寧艦的情況，另一方面也要讓對方看到美軍及日本海上自衛隊也是有所反應，彼此心照不宣，按標準程序作業，屬「家常便飯」尚不致引起大陸、美國、台灣之間的軍事緊張。