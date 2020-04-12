查辦蘇榮女婿案期間受賄　蘆淞區檢察院前副檢察長判囚

中國裁判文書網近日公布，湖南株洲市蘆淞區人民檢察院前副檢察長張曦受賄案的判決書。張曦在查辦全國政協前副主席蘇榮的女婿、湖南張家界前副市長程丹峰受賄案時，「兩頭吃」收受賄賂，最終被湖南省攸縣人民法院一審判處有期徒刑3年，並罰款20萬元人民幣（約22.6萬港元）。

判決書指出，株洲蘆淞區檢察院2015年11月13日對江西吉水縣某公司董事長廖慈祥向程丹峰行賄一案立案偵查後，張曦利用當時擔任副檢察長分管反貪局的職權，收受廖的某姊姊62萬元（約68.3萬港元）賄款，承諾關照廖某；及後，張曦多次違規安排廖慈祥與姊姊會面，且推薦律師給廖，後又收受律師10萬元（約11.3萬港元）「回佣」。

在程丹峰系列案件審結後，張曦已升任蘆淞區紀委副書記，惟收受巨額賄賂一事仍東窗事發。至去年6月14日，株洲市紀委監委宣布，張曦被紀律審查和監察調查。去年10月12日，張曦被提起公訴。庭審中，張曦認罪悔罪。至今年3月20日，攸縣人民法院作出一審判決。

公開資料顯示，1980年出生的張曦，年僅28歲便通過「株洲市80後優秀青年幹部推選活動」，破格提升至蘆淞區人民檢察院反貪局長，2013年2月更獲提升至副檢察長，2018年10月擔任蘆淞區紀委常委，去年4月升任蘆淞區紀委副書記，惟任職僅2月後便受查。