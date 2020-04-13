家中充電釀禍　電池過熱爆炸起火

內地不時傳出電動車充電爆炸事故。近日廣東東莞市的林先生在家中露台為電動車電池充電，誰知電池突然爆炸，幸當時林和家人均在房間，大火其後被救熄，事故未造成傷亡。

事發於上周五（10日）晚上9時許，家住二樓的林先生當時正與孩子在房間玩，其他家人也在睡房。突然屋外傳來爆炸和呼叫聲，林先生走出房間查看，竟發現放在露台的電動車電池起火，於是立即露台的玻璃門關上，並帶同家人逃離屋外。林先生離開時亦把屋內的電掣關掉，並通知大廈物業管理及保安。

大廈物業管理及保安工作人員迅即趕到並將火救熄，而事後消防人員對現場勘查，發現露台到處都有被火燒焦的痕迹，至於起火原因電動車電池過熱導致爆炸起火。雖然火勢未有蔓延，事故中亦無人傷亡，但林先生在家中替電動車電池充電，經已違反大廈安全規定。

事故翌日上午，麻涌鎮消防救援大隊分別約見林先生及其所住大廈的物管公司負責人，就前者的行為及後者未盡監管排查責任作出批評。麻涌鎮消防救援大隊同時要求物管公司嚴格落實小區消防安全責任，包括在業主公告欄、大堂、走廊、大廈主要出入口張貼宣傳單張和海報，提醒業主要注意消防安全；另要求物管公司有關人員和業主代表開會總結經驗教訓，防止類似事故再次發生。