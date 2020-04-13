新冠肺炎：華外交部指中非是好朋友　對外國人一視同仁

針對新冠肺炎境外輸入疫情，廣東廣州近日傳有非洲人士被強行帶走檢疫或粗暴對待的消息。事件持續發酵，多個非洲國家均先後傳召中國駐當地大使並就事件表態。對此，外交部發言人趙立堅周日（12日）深夜表示，非洲人士在華一定會得到公平公正、親切友好的對待，外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求。

趙立堅指出，中非是好朋友、好夥伴、好兄弟，過去數十年來，雙方在爭取國家獨立和民族解放、致力於發展經濟和改善民生的進程中結下友誼，歷經風雨考驗，中方對在疫情的關鍵時刻，非洲國家和人民給予有力聲援和支持銘記在心。而在非洲疫情日趨嚴峻的形勢下，中方多批援助物資已運抵當地，體現了中非間相互支持、相互幫扶的優良傳統，得到非洲國家和非盟的高度評價。

趙又指，中方在疫情防控過程期間一貫高度重視保障在華外國人的生命健康安全，對所有在華外國人一視同仁，並反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍，同時強調廣東高度重視對包括非洲籍人士在內的所有外籍人士確診病例的救治工作，亦成功救治了一些非洲籍危重病例。

趙進一步指出，廣東方面高度重視非洲朋友的關切，會迅速梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括無差別落實各項健康管理服務，指定專門酒店予需要醫學觀察的外國人入住，適當減免經濟困難人士的住宿費用；與外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言論等。