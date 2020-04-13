美容師涉手指誤戳傷女客人眼　判賠逾10萬新台幣

台灣高雄一名林姓女美容師，數年前在化妝品專櫃為一名女顧客畫眉時，手指不慎戳傷對方右眼，致經過2年多治療仍留有後遺症。女顧客事後提告求償，至近日，高等法院高雄分院二審判林女及化妝品公司共賠10萬1050元（新台幣，下同，約2.6萬港元）確定。

女顧客主張，她2017年3月在百貨公司一個日本化妝品專櫃買眉筆，林女當場示範，然而懷疑因推銷其他商品分心，導致手指不慎戳了她的右眼，她當即感到刺痛要就醫，後來因眼睛發炎病變而留有後遺症，長期需靠眼藥水減輕刺痛。隨後該女顧客決定向林女和化妝品公司求償精神慰撫金60萬元（約15.4萬港元）和醫藥費9120元（約2353港元），不過林女及公司方面反指她未舉證眼睛傷勢與示範畫眉服務有任何因果關係，拒絕賠償。

經詢問眼科專家，法院確認原告罹患的外傷性右眼結膜局部發炎是由外傷引起，一審共判林女等人賠20萬9120元（約5.4萬港元），惟被告不服提上訴。至近日，法院二審認為原告並無誣告，但發炎問題已治好，平日睡醒感到的眼睛刺痛或是因年紀增長而出現乾眼症，與事故未必有關，改判被告賠償10萬元（約2.58萬港元）精神慰撫金、醫藥費1050元（約270港元）。