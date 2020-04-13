新冠肺炎：男子受疫情壓抑　為宣洩竟拘禁猥褻女同事

安徽合肥市蜀山區人民檢察院近日通報，在某賓館任職的男員工葉軍（化名）因新冠肺炎疫情期間無法回家，竟以受疫情壓抑為由，拘禁毆打、猥褻女同事，以滿足扭曲心理。檢方已於本月1日以涉嫌非法拘禁罪、強制猥褻、侮辱罪對葉軍批准逮捕。

案情指，葉軍和被害人小美（化名）是同事，疫情期間因無法回家，一直待在賓館中。上月16日，葉軍覺得疫情期間太過壓抑，無處宣洩，遂在網上購買了一套綑綁束縛成人情趣用品，對小美圖謀不軌。當晚葉軍見小美一人回房，且未鎖房門，該趁機入內，再趁對方熟睡之際將床頭三部手機裝進口袋。至翌日凌晨，小美醒來驚見葉男，遂趕緊逃離，詎料大門反鎖，她便只好將自己反鎖在廚房內。

葉軍多次欲闖入廚房但未果，至上月18日下午，他決定拿鐵錘在廚房門上捶出一個大洞，從而鑽進廚房，用事先準備好的情趣用品拷上小美的手腳，再強迫對方洗澡，並拍下裸照，威脅她要將裸照曝光。最終，女方翌日下午趁男方下樓取外賣，逃到賓館的地下車庫，再借用路人手機報警，得以逃出魔掌。葉男最終在上月20日落網。