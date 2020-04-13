新冠肺炎：增11宗確診　9同機乘客俄羅斯返抵中招

上海市衞健委周一（13日）通報稱，截至當日凌晨，新增11宗境外輸入病例，其中有9名患者乘搭同一航班，近日從俄羅斯返抵上海浦東國際機場，有多名患者入境時已發病，周日（12日）確診。

通報顯示，9名同機患者均為中國人，自上周五（10日）開始返回上海，入境後隨即被送到指定醫療機構隔離觀察，經流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等方面檢測後確診。

據悉，9名患者於上周四（9日）乘搭俄羅斯航空SU208航班，機型為波音77W，從莫斯科國際機場起飛，上周五抵達上海浦東國際機場。該航班目前已累計60名乘客確診，機上多為華商，大部分來自莫斯科柳布利諾大市場。

另有2名確診的中國人，分別在美國工作和英國留學，近日從當地返回上海；留學生入境時已出現症狀，另一患者在集中隔離期間發病。上述患者均被送到定點醫療機構隔離治療，衞生部門追蹤到同航班的90名密切接觸者，已被集中隔離觀察。截至周日凌晨，仍有165人留院治療，其中2人為危重症患者、1人為重症患者。