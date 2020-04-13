新冠肺炎：中國包機赴西班牙　接返逾170留學生

新冠肺炎疫情蔓延全球，中國早前出動多架包機接送滯留海外的留學生返國。中國國際航空公司的首架商業包機，在當地時間周日（12日）從西班牙接回逾170名留學生。有學生穿戴防護服、口罩、手套等乘搭飛機，以防在機上受感染。

據悉，該航班從馬德里巴拉哈斯國際機場出發，接載多名有特殊困難的留學生返回中國。現場照片可見，有學生身穿防護服，並戴上口罩，拉着行李箱登機；另有多名學生在機場櫃台前排隊等候。

按照相關防疫規定，留學生登機前需填寫和簽署旅行責任簽署書，記錄他們的個人資料和身體狀況。留學生返回中國後，將直接送到集中隔離點隔離觀察14日，才能返回家中。

另外，中國駐英大使館周一（13日）發布消息稱，將協助身處英國有特殊困難的中國留學生，包機接返中國。留學生需支付臨時航班機票和隔離費用，倫敦直飛國內航班票價為3萬至6萬元（人民幣，下同，約3.3萬至6.6萬港元），返抵後隔離食宿費用約1萬元（約1.1萬港元）。

留學生若在近14天內有發燒、咳嗽等症狀，或為確診患者的密切接觸者，將不能購買機票返回中國；若在登機前體溫超過攝氏37.3度或出現疑似症狀，將被航空公司拒絕登機。中國駐英國使館將根據登記人的困難程度、報名順序等因素，安排留學生登機。