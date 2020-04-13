內地最嚴遊戲監管潮　嚴打抄襲禁影射疫情

內地對網上遊戲的監管持續收緊，有遊戲業媒體近日在社交網發文稱，內地公布新一輪遊戲監管規定，除嚴打「換皮」（即抄襲玩法）和植入廣告外，更傳禁止在遊戲當中出現包括影射當前新冠肺炎疫情等不當言論。

發文者聲稱取得來自廣東省遊戲出版商的文件，內容整理出關於遊戲監管的最新規定。比較之前在上海、北京等地區遊戲公司的會議紀綠，新一輪規定針對遊戲的出版和營運，嚴打換皮、未經審批的廣告等，加強推行實名制和保護未成年遊戲玩家的力度，並將小遊戲、主機、單機也納入監管範圍。

針對內地遊戲抄襲成風，新規定嚴禁遊戲透過換皮在多地同時申報版號，或對已經獲得版號的遊戲換名再次申報，違者可罰暫停出版業務6個月。規定又禁止在遊戲中植入違規廣告，或宣傳「全球同服（伺服器）」功能。

另針對遊戲的內容，新規定指不得在遊戲中出現僵屍、瘟疫等影射當前新冠肺炎的言論，也確保在遊戲聊天、命名、公戶系統中不出現不當言論；同時禁止在遊戲名稱或內容中出現不良誘導，如盲目拜金或鼓勵多人發生戀愛關係等。

因應國家新聞出版署將在6月前，開展對遊戲公司實名認證和未成年系統設置情況的專項督查工作，廣東省將在5月上旬對企業完成相關調查。發文直指，種種迹象表明，史上嚴遊戲監管潮或將來臨。