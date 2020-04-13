新冠肺炎：台增5宗輸入病例　4人同乘郵輪

台灣周一（13日）公布過去一日新增5宗新冠肺炎確診病例，全部為境外移入，其中4人為郵輪珊瑚公主號乘客，其餘一人為早前確診者的家人。當地至今確診393人，共6人死亡。

台流行疫情指揮中心在記者會表示，2男3女確診者介乎50至60歲，4名新增確診者與另外3名親友，於今年2月15日前往美國、秘魯、玻利維亞、巴西及智利旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號。該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，但疫情爆發後多國封鎖邊境，導致郵輪無法停泊並在海上漂流多日，最終於4月4日才停泊美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3人死亡。

疫情指揮中心表示，上周二（7日）接獲外交部告知，該郵輪上7名台灣人將乘郵輪公司安排的包機前往英國，再轉機返台。各人上周六（11日）入境時，5人有疑似症狀，4人經檢驗確診已住院隔離，其餘3人則沒有確診。

至於新增非郵輪乘客確診者則長期旅居美國，上月底至本月初先後出現咳嗽有痰及腹瀉症狀，上周六入境後就醫並採樣檢驗，周一確診。患者一名家人上周六經已確診，兩人在美國均曾接觸過新冠肺炎確診者。

另台北市推出的口罩自動售賣機周日（12日）試行，吸引大批市民排隊採購。有台媒報道，口罩是憑健保卡購買，有人一次用數十張卡購買，引發囤貨嫌疑。台北市資訊局周一回應，每部售賣機都有工作人員在場監管，但不排除有人重複排隊，市政府會商討應付方法。