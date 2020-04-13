新冠肺炎：專家料受疫情影響　內地今年逾2000萬人失業

新冠肺炎全球爆發，內地疫情逐漸緩和，企業工廠已逐步復工復產。外媒周一（13日）引述英國智庫專家分析指，內地復工進程受全球疫情影響，預計今年會有3000萬個工作崗位流失，今年或有逾2000萬人失去工作；同時預計失業者中僅有一半人可領取失業救濟金，且部分地區的救濟金額僅當地平均月租的一半左右。

北京一名19歲薛姓女子接受外媒採訪時表示，自己剛剛被任職的美甲店解僱，因工作時間不長，根本沒資格領取失業保險，「在北京這樣的城市，房租很高，但我卻沒有任何收入」。另一名56歲食肆女員工則表示，自己工作的店舖因疫情導致營業額下降而被解僱，她與公司簽的合約中，並沒包括失業保險，因她已過了55歲的女性退休年齡。

人力資源和社會保障部數據顯示，內地今年1、2月份約有229萬人領取失業保險，英國《經濟學人智庫》的中國分析員王丹估計，中國今年可能會有超過2000萬人失去工作，但僅有一半人有資格領取失業救濟金。她指出，在中國如不能申請失業救濟金，低收入家庭可以申請低保，但在部分城市例如上海，每月低保金額只有1160元人民幣，不足以維持生活所需。