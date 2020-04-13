新冠肺炎：內地重症餘121宗　衛健委專家赴綏芬河

新冠肺炎疫情全球大爆發，國務院聯防聯控機制周一（13日）召開例行記者會指，據黑龍江綏芬河口岸輸入疫情防控需要，國家衞健委已派工作組和專家組趕赴當地，包括完成援助湖北任務的醫療隊伍；另截至周日（12日），內地的重症病例僅剩121宗。

隨境外輸入風險持續增加，國家衞健委疾控局監察專員王斌表示，目前衞健委精準分類管理入境人士，其中確診病例、疑似病例和有發熱等症狀的入境者會被立即送往醫療機構收治，而他們的密切接觸者則需要接受14日的集中隔離；而非上述4類人士入境後，可以在隔離期間，自費接受實驗室檢測，如果未受感染便可以在集中隔離7日後，選擇回家居家隔離7日。

王斌又表示，綏芬河口岸外疫情輸入的形勢非常嚴峻，陸地邊境市縣重大防疫能力不足，需加強地區的醫療衞生機構建設，包括城市醫療體系；落實主體責任、主管責任，協調轄區中的各種資源，同時中央也會調配醫療衞生資源，如醫療設備、檢測試劑、相關實驗室的設備、防護物資等，支援這些口岸城市，令該市在短時間內提升防控能力。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，由於鄰國輸入病例持續增加，而陸地邊境線漫長，除口岸邊民通道外還有很多山口、便道、渡口、小路，情況複雜，管控的難度很大；目前移民局已出台政策，嚴禁第三國人員從邊境口岸出入境，限制旅遊、探親、訪友等非必要的出入境活動；關閉邊境口岸，而季節性口岸延期開關僅保留貨運功能；嚴打非法出入境、走私、販毒等跨境違法犯罪活動；加強宣傳，並與鄰國相關部門合作。