港澳辦轟反對派拖延立會內會選主席　涉公職人員行為失當

香港立法會新年度會期早於去年10月16日開始，雖然內務委員會至今已召開14次會議，但仍未選出主席，導致立法會大量工作處於停擺狀態。對此，國務院港澳辦發言人批評，主持選舉的議員和部分反對派議員為了謀取政治私利，濫用權力試圖「政治攬炒」，其所作所為令人質疑有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當，港澳辦予以強烈譴責。

港澳辦發言人指出，內務委員會是立法會最重要的委員會，卻因主持選舉的議員和部分反對派議員借程序問題惡意拖延，使內務委員會仍無法選出主席，已嚴重影響立法會正常運作，大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法無法進行。

發言人又指，香港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，經濟雪上加霜，作為民意代表的立法會議員本應急市民之所急，以大局為重，但一些反對派議員罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，其所為令人質疑有違有關誓言，構成公職人員行為失當。港澳辦對此強烈譴責，希望香港社會各界認清可能產生的嚴重後果，不能任由該些議員不擇手段、恣意妄為地鬧下去，香港特區立法會必須盡快恢復正常運作。