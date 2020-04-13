東網點評：美媒指廣州非裔被歧視　官媒斥挑撥中非關係

數百名在廣州居住的非洲裔居民，近日在沒有被確診新冠肺炎下被趕出家門丶強制檢疫和沒收護照。美國指在廣州的非裔美國人也受到歧視，非洲聯盟及多個非洲國家發聲，關注廣州非裔人士的處境，強烈譴責有人歧視和不人道對待當地非洲人。《環球時報》評論文章批評，美國媒體和政府，均參與了對相關事情的炒作，傳播不實資訊，極力挑撥中非關係。

文章指出，廣州防控觸及到一些外籍人士，其中出現了基層防控人員和群眾與非洲裔人員的摩擦，尼日利亞等國官方表達了關切和不滿，非盟也有所反應。美國媒體炒作中國人「看不起」非洲人，並將這種情況當成中國社會對非洲人的集體態度來描述，這是非常惡毒。疫情緊張之時，民間會對風險高的人群產生更多警惕，這種情況不應該被上綱上線。

評論又指防止境外疫情的輸入是當下中國的頭等大事，不分入境者的國籍、種族，不要有任何「搞特殊」的想法。非洲絶大多數都是中國的友好國家，中非關係非常讓美國和西方眼紅，中國應當做的是堅持原則，讓所有朋友都習慣在非常時期採取的特殊措施，少讓美國及西方挑撥中非友誼的機會。