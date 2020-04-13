上市公司高層性侵養女案　律師稱事主瀕臨崩潰

山東煙台上市公司杰瑞集團前副總裁鮑毓明涉嫌性侵養女一事持續發酵，內地傳媒周一（13日）披露了女事主代理律師呂孝權的採訪內容。呂孝權認為，案情比目前報道中所披露的情況更複雜，但女事主毫無疑問是受害者。他又指，即使雙方性行為發生時女事主已年滿14歲，且形式上看似「自願」，但是否能準備表達一位未成年人內心意願，值得探討。

呂孝權透露，在事件曝光後，女事主狀況非常差，遭受的創傷極其巨大，基本上處於崩潰的邊緣，一位未成年少女遭與自己有一定親密關係（至少是事實監護關係）的人長期侵害，她是受害者的定位無從質疑。他希望公眾關注點落在基本合法權益的保護問題上，關注一位未成年被害人的身心健康，不要基於獵奇心理或者窺私慾。

他又指，案情十分複雜，涉及人性、倫理、道德、法治等各個方面，例如如何理解「自願」定義，即使表證上指向女事主口頭同意，是否能反映其真實意願，在法理上仍有探討空間。他提到，本案中雙方屬於事實監護關係，鮑毓明擁有監護人身份，且其年齡、閱歷均有優勢，女事主則處於相對封閉空間裏，接受「孤立無援」境地，在這情況下發生性行為，足以構成性侵害事件。