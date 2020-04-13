鎮政府通報違法銷售貓狗食用案例　2商戶遭責令關停

新冠肺炎疫情大爆發後，內地各省市陸續立法禁止食用野味，其中深圳率先把被內地人視為「珍品」貓狗納入禁食範圍，廣東其他城市雖然尚未跟隨，惟當局已開始從其他方面，查處違規銷售貓狗肉等問題。廣東中山市民眾鎮政府周日（12日）通報一宗違法銷售活貓狗作食用的案例，2間商戶遭當局責令停止經營及關閉。

據通報，該鎮市監分局近日接獲群眾舉報，指民眾鎮出現涉嫌未經檢驗檢疫、無合法來源的貓狗肉後，當局隨即展開調查。鎮市監分局聯合鎮農業局等部門，對轄區所有農貿市場、大型超市等肉類食品流通的場所進行巡查，發現確有群眾反映的貓肉、狗肉情況。執法人員即場要求2間違規商戶停止經營。

雖然多地尚未正式立法禁食貓狗，浙江理工大學法學院教授錢葉芳接受內媒採訪時指出，《動物防疫法》規定在沒有相應的屠宰檢疫規程，不得對動物進行屠宰銷售，加上市場上銷售的貓狗基本都是偷盜毒殺而來，故此貓狗在法律上均是不可屠宰經營的「非食品原料」。

錢葉芳續指，市場監管部門如發現貓狗肉銷售行為時，根本不需查看是否有檢疫檢驗合格證，應立即按非法經營查處；如發現有偷盜毒殺行為，則移交警方處理。