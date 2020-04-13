性侵養女案牽出送養產業鏈　初生嬰價格10萬人民幣

上市公司高層鮑毓明涉性侵養女一事連日來受到輿論關注，同時令「民間送養」亂象進入公眾視野。內地傳媒記者近日暗訪調查，揭發一條隱藏在網絡平台「知乎」上的民間送養灰色產業鏈，只要支付10萬元人民幣（約11萬港元）起「補償款」，便可收養初生嬰兒；惟有知情人士直言︰「收養女孩的，多是賣給鮑毓明那種禽獸！」知乎平台事後回應，指已全面清理有關送養兒童的訊息。

報道指出，由於收養條件嚴苛，很多家庭無法滿足條件，另一方面，也有家庭因各種因素，假借收養的名義販賣嬰兒，催生出了相關的灰色產業鏈。記者暗訪多個網絡平台後發現，即使大部分平台會清理或屏蔽「送養小孩」等訊息，但在部分平台上仍有相關訊息。其中記者在「知乎」上以「送養」為關鍵詞進行搜索，隨即找到多條訊息，則訊息下方都有同一條網民留下QQ號碼。記者隨後聯繫該名網民，並在對方介紹，加入了一個名為「愛心救助站二」的QQ群組。

該群組專門「提供送養、收養服務」，但一旦成功收養，當事人必須立即退群。在群組內，管理員不時會發送「收養名單」，上面更註明「補償款」的數額。記者隨後向管理員查詢是否「合法領養」，但對方表示「合法去福利院，別在這裏找。我們不犯法，也不合法」，並把記者移出群組。

記者其後又以咨詢領養為名，聯繫上一名「中介」群主，對方聲稱除了可提供領養服務外，更可協助「假結婚給孩子上戶口」。該中介表示，送養者不僅有未婚媽媽，更有些生「二胎三胎」的媽媽，就她經手的送養和收養而言，已出生的孩子比待產的「價格低」，但至少也要10萬元起。

對此，中國社科院法學研究所副研究員鄧麗指出，在概念上，用「私自收養」比「民間送養」會更準確，私自收養是指未辦理收養登記、自行建立親子關係的收養。她認為，私自收養缺乏規範監管和充分支持，法律關係和法律責任均不明晰，往往會導致所涉兒童權益不保，被私自收養的兒童面臨極大的風險和危險。

知乎平台官方帳號周一就報道內容進行回應，指已監測到個別用戶在站內發布「送養」等可疑訊息，目前已對相關違規內容進行全面清理，並對相關帳號進行永封處置；同時，知乎已升級安全策略，對相關新增可疑訊息做主動篩查，歡迎網民主動舉報。