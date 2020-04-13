新冠肺炎︰中央調集專家及醫療物資　加強邊境防疫能力

新冠肺炎疫情持續，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組周一（13日）召開會議，要求各地按中央部署，完善防範疫情輸入的措施，排查消除疫情反彈風險隱患，又部署調集專家和防疫物資，增強邊境防疫能力。

會議指出，要嚴格口岸管控，組織內地醫療防控專家工作組赴邊境一線，支援和指導疫情防控、方艙醫院建設、集中隔離點和定點醫療機構設置及患者救治工作；同時要調集檢測試劑和設施、診療救治設備等，增強邊境地區、口岸城市防控和救治能力。

會議亦要求，要嚴格監管醫療物資出口質量，依法查處沒資質和不按標準生產、哄抬防疫產品和原材料價格等行為。另各地要繼續做好社區防控，及時發現確診病例和無症狀感染者，並實事求是、公開透明發布疫情訊息，加強離開武漢人士的檢測和健康管理，擴大檢測範圍等。

另外，黑龍江省應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部同日通報，指為加強疫情輸入防控工作力度，已要求各市（地）在「12345市長熱線」設置專門服務台，鼓勵群眾舉報揭發非法偷渡入境人士，市民如提供線索並經查實，可獲3000元（人民幣，下同，約3330港元），如市民自行抓獲並交予有關部門，更可獲5000元（約5550港元）。