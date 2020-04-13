公安部︰去年共拘捕46.9萬逃犯　包括139名A級通緝犯

公安部周一（13日）在北京召開電視電話會議，部署全國公安機關展開「雲劍-2020」行動。公安部副部長杜航偉在會上透露，全國公安機關去年在打擊刑事犯罪取得顯著成效，在追逃工作上也取得歷史最好成績，一共拘捕46.9萬名在逃人員，其中包括139名公安部A級通緝令逃犯。

杜航偉指出，全國公安機關去年主動擔當、積極作為，截至去年底，共偵辦涉黑案件2806宗、惡勢力犯罪集團案件9460宗；又偵破電訊網絡詐騙案件20萬宗，拘捕16萬名疑犯，同比分別上升52.7%、123.3%；偵辦「套路貸」案件5320宗，拘捕5.1萬名疑犯；搗破民族資產解凍類詐騙犯罪團夥620個，拘捕1.1萬名疑犯。

杜航偉強調，開展「雲劍-2020」行動是今年公安機關打擊犯罪工作的重點，各地要嚴格落實偵查打擊、預警勸阻、重點整治等措施，堅決遏制電騙案件高發反彈勢頭，並展開以以新技術新手段為支撐的命案積案攻堅行動，要嚴厲打擊整治民族資產解凍類犯罪。

杜航偉又指，要關注疫情防控下刑事犯罪的新變化新特點，打擊各類涉疫情違法犯罪，深入推進掃黑除惡專項鬥爭，打擊整治傳統盜搶騙犯罪，確保社會大局持續穩定。