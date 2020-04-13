女大生實習期拒赴飯局即被解僱　醫院︰請吃飯是領導責任

四川成都一名21歲的護理系女大生近日爆料，指自己在成都醫大醫院風濕科實習期間，疑因拒絕醫院高層邀請一起用膳而被解僱，認為該高層「搞潛規則」，自己被不公對待。事件引起網民關注，院方事後回應，指請員工吃飯是領導的責任；另涉事高層則表示，向科室護士長了解到她學習能力不行，所以才會提前解聘。

受害女大生小莉（化名）表示，該名詹姓主任上周一（6日）忽要求她離職，認為與早前自己拒絕詹男私約的飯局有關。小莉上傳的通訊紀錄顯示，詹男在微信主動邀請她吃飯，她以「與朋友有約」拒絕，但詹男不依不饒指可叫上朋友一起去。事後，小莉就收到詹男訊息，指她試用期過不了，並要求她提前辦理離職手續。

詹男要求小莉離職時，更忠告「做事學習可以慢，但是一定要領會領導並聽從領導的指示去做」。小莉認為，她或因不肯接受「潛規則」而被解僱，認為院方對自己的解聘是不公開不透明，「不管合不合格，也應該等到試用期滿了之後再評定吧」。小莉同事亦表示，詹男以前就試過多次將拒絕他要求的女同事解僱。

成都醫大醫院崔姓院長接受內媒採訪時表示，他早前就事件親自致電小莉解釋，又指詹男請員工吃飯是工作職責範圍，屬於部門聚餐；對小莉工作不認可，解聘她也是詹男的工作職責，對於小莉的「忠告」也沒有錯誤。惟小莉指出，詹男邀約她時，根本沒提及是部門聚餐，其他同事也不知情。