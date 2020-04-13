新冠肺炎︰疫苗人體試驗進入第二階段　志願者多達500人

新冠肺炎疫情持續，疫苗研發情況備受外界關註。內地傳媒報道，由中國工程院院士、軍事醫學科學院生物工程研究所所長陳薇及其團隊牽頭研發的「重組新冠病毒（腺病毒載體）疫苗」，周日（12日）正式在武漢市展開2期人體臨床試驗，讓志願者接受注射試驗。據報，這是全球首款進入2期人體臨床試驗的新冠病毒疫苗。

據報道，此次疫苗2期臨床試驗由江蘇省疾控中心牽頭，湖北省疾控中心與武漢大學中南醫院共同承擔完成。疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

疫苗的1期人體臨床試驗注重安全性，而2期試驗則注重有效性。與1期試驗不同，2期臨床試驗規模更大，多達500人，且引入了安慰劑對照組。在2期人體臨床試驗中，志願者無需接受14天的集中觀察，只需自行完成安全性觀察即可。期間，研究組會派專人對志願者進行隨訪，指導其完成安全性觀察和記錄。

其中，84歲高齡的武漢志願者熊正興周一（13日）上午在女兒陪同下，完成了重組新冠病毒疫苗的接種，成為目前全球首個新冠病毒疫苗2期臨床試驗中，年齡最高的志願者。