婦人感冒亂吃藥致急性肝衰竭　兒子捐肝救母

市民如身體不適，應盡快求醫，並按醫囑準時吃藥，切勿胡亂服食成藥。上海一名55歲婦人近日因感冒及胃部不適，便自行服食多種感冒藥和胃藥，結果出現急性肝功能衰竭，幸好其兒子及時捐肝救母。經上海仁濟醫院醫生治療，該名婦人已甦醒，目前正在康復中。

主診醫生夏強透露，該名婦人數周前自行服用多種感冒藥和胃藥後，身體不適加劇，到醫院求診後，被診斷為「急性藥物性肝損」；及後一周內，婦人症狀加重，黃疸偏高，急性肝功能衰竭，出現肝性腦病並伴有肝昏迷；至本月4日，婦人更出現嗜睡、昏迷等表現，命懸一線，院方遂啟動CRRT（連續性腎臟替代治療）維持患者生命迹象，維護全身臟器功能。

由於病情危急，婦人的姊姊、弟弟及兒子均毫不猶豫，同時表示希望進行親體肝移植配型。院方經檢查及評估後，決定選定兒子作為肝移植供體，並於本月5日清晨6時展開手術。經長達15小時的手術，醫生成功取出兒子的右半肝，並移植給婦人。

夏強指出，此次手術難度十分大，即使手術成功也不代表婦人一定能獲救，幸母子目前的肝功能良好，且沒有排斥現象，兒子已於術後5天出院，婦人也轉入普通病房。他提醒，患者一旦出現發燒、咳嗽等症狀，應及時到醫院就診，切忌自我診斷與用藥。