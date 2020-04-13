新冠肺炎︰外交部部長助理集體會見非洲國家駐華使節

針對新冠肺炎境外輸入疫情，廣東近日傳出有非洲人士被強行帶走檢疫或粗暴對待的消息，引起非洲多國關注。中國外交部部長助理陳曉東周一（13日）在外交部集體會見部分非洲國家駐華使節，就非洲人在廣東的境況進行交流，非洲20多個國家駐華大使或代表出席會面。

陳曉東指出，中國人民一直視非洲人民為風雨同舟、患難與共的夥伴和兄弟，在新冠肺炎疫情爆發後，中國為抗擊疫情採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，面對當前國際疫情持續蔓延，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，廣東面臨的境外輸入風險尤其突出，只有堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞，才能維護來之不易的疫情防控成果，這不但是對中國人負責，也是對包括非洲人在內的所有在廣東的外國人負責。

陳曉東表示，對一些非洲駐華使節反映在廣東在非洲人境況，中方高度重視，廣東省政府正不斷採取改進措施，按照無差別對待原則，落實各項健康管理，並按有關防疫流程，從即日起陸續解除對確診病例、疑似病患和密切接觸者以外的非洲人士的健康管理，並與非洲駐廣州總領館建立有效溝通機制。

陳曉東強調，中國政府對所有在華外國人一視同仁，非洲朋友在中國一定會得到公平、公正、友好的對待，外交部將繼續同廣東密切對接，積極回應非方合理關切和正當訴求，，同時希望使節們理解中方政策舉措，向本國客觀全面講清真相，也希望非洲國家政府採取必要舉措，保障在非中方人員和機構安全及合法權益。

非洲駐華代理使團長和非洲國家駐華使節感謝中國外交部舉辦此次見面會，認為這展現了中方的重視和誠意，傳遞了友好協商的積極訊號。使節們就廣東疫情防控涉及非洲人核酸檢測、居住、簽證、留學生待遇等具體問題表達關切，同時讚賞中方通報廣東方面採取措施，將如實向本國政府報告，同時向其在粵僑民通報，希望該些舉措得到及時有效落實。

非洲駐華使節又表示，目前廣東出現的一些問題是非中兄弟之間的事情，完全可以通過友好協商加以解決，任何外部勢力，無論出於什麽企圖，採取什麽手段，都無法阻擋非中友好關係發展。