初中女生在家供養「古曼童」　律師︰賣家或已犯法

「古曼童」是一種源於泰國的嬰靈信仰，近年傳入內地後，愈來愈多人信奉。內地一名家長近日向傳媒反映，其就讀初中二年級的女兒竟偷偷網購「古曼童」和「降頭粉」等，深信能為她實現願望，且這種風氣更開始在學生之間蔓延。記者調查發現，不少電商平台均有相關產品出售。對此，有內地律師指，古曼童和降頭粉是內地明令禁止的封建迷信產品，賣家或涉非法經營、詐騙等罪。

女學生婷婷（化名）的母親韓女士表示，自己近日經常在家聞到燒香的味道，由於家中無人信佛，故令她起疑。及後，她在婷婷睡房的衣櫃中，藏着臉上畫滿符咒的娃娃和一塊已經使用過的降頭粉，還有一系列拜祭用的器皿、食品。一問之下才得知，女兒通過百度貼吧，了解到很多中小學生都在養古曼童，養好了便能實現願望。

經韓女士詢問，女兒坦白表示自己每晚零時都會在房間點上香燭，供養古曼童。韓女將古曼童娃娃拆開，發現娃娃身體內分別存着一瓶油和一瓶白色粉末。韓女覺得十分恐怖，於是將古曼童娃娃扔掉，再追問那一塊用過的降頭粉用在了誰的身上，但女兒卻避開話題，不再回答。

韓女對內媒記者表示，包括古曼童娃娃、佛牌、降頭粉等產品，都是女兒由網上購買，總共至少花費4000至5000元（人民幣，下同，約4402至5502港元）。記者隨後到多個網購平台搜尋，發現在婷婷購買古曼童的平台上，相關產品已下架，但降頭粉依然有賣，甚至在一款標價為800元（約880港元）「鴉妃降頭粉」中介紹，指「降頭粉內含108種草藥，配合法術可以讓對方迷失心智，言聽計從，甚至可以扭曲對方的性傾向」。而在淘寶、京東等電商平台，雖然沒有降頭粉賣，但依然有賣古曼童的商家。

湖南金州律師事務律師邢鑫表示，這些商家或許已經構成了非法經營罪、詐騙罪。他指出，古曼童如果作為一種吉祥物，其實不是犯法，但目前已被渲染為有「靈體」、許願奇效、需每日供奉，就已經屬於封建迷信產品；而降頭粉在中國本來就是一種巫蠱之術，理應禁止售賣；有關產品如果是有人偷運入境，則涉嫌走私。