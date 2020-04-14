新冠肺炎：封城留家多天　市民拍鄰居窗簾意外爆紅

湖北武漢市因爆發新冠肺炎，至近日才逐步解封。當地近日「一條被拍成連續劇的窗簾」意外在網上爆紅，拍片者因封城留在家中，在記錄鄰居的窗戶情況時，只見窗簾經過寒風飄雪，惟屋主亦未回家，引起網民關注。直至周日（12日），屋主王先生，得知自家窗簾登上熱搜後專程回家關窗，並對各界的關心表示感動。

武漢在今年1月23日封城，一名因而被困在家中的女子，2月中偶然發現鄰居家的窗廉露出窗外，一直被風吹雨打，遂將此場景拍下發布至微博，在每隔一段時間，就會更新窗廉情況，被網民籲為「連續劇」。

拍片的女網民表示，對面屋主因出門時沒有關窗，窗簾已在外面飄多天；她亦曾試圖聯繫鄰居，但直至開城後，對方亦沒有回家，直言：「從封城到開城，一直盼着對方回家」。

直至近日，屋主王先生得知自家窗簾登上熱後，專程回家關窗。他表示，過年前因打掃消毒，打開窗戶通風，「想不到窗簾跑了出來」；他又表示，之後就與父母住在武漢城郊，未料遇上疫情發生，直至前幾天鄰居成功聯繫了他，才得知家中情況，並從網上得知全國支援武漢，讓他十分感動。