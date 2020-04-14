抖音等7間直播平台　存誘導青少年消費風險

江蘇省消者權益保護委員周一（13日）發布調查報告，當中顯示抖音、鬥魚、虎牙等7間直播平台，其青少年保護模式存在輕易延長使用時限、未推出強制實名認證、誘導打賞等問題；報告指出，部分直播平台對未成年人的保護措施流於形式，對誘使未成年人沉迷網遊及衝動消費的後果，顯然不負責任。

據統計，消保委在今年第一季度，受理425宗未成年人網遊投訴，與去年同期相比增加了460%。其中，未成年人充值群體中最小只得3歲，充值金額最高達7萬元人民幣（約7.9萬港元），而投訴問題集中在「未成年人充值容易退費難」。

報告指出，包括抖音、鬥魚、虎牙、嗶哩嗶哩、花椒、酷狗、TT語音的7間直播平台，均可透過輸入密碼延長青少年模式下的使用時限。進入青少年模式後，嗶哩嗶哩、TT語音仍可以觀看直播，前者的內容更涉及相親、交友等不適合青少年觀看和互動的內容。

此外，7間直播平台也均未有推出強制實名認證規定；抖音、鬥魚、TT語音的用戶，在個人資料中即使填寫未成年人的資訊，系統也不會自動跳轉至青少年模式，必須手動設定。而在打賞主播時，平台亦有不同程度的誘導，平台的頁面上有連擊提示或自動勾選數量，打賞成功後，主播又會再以口頭交流。誘導繼續打賞贈送。

報告指出，截至目前，上述平台尚無一例成功退款，各平台退款流程複雜，要求繳交手持戶口本證明、監護人及未成年人身份證等資料，存在個人資訊安全風險。另指出，大陸部分直播平台對未成年人的保護措施流於形式，為未成年人沉迷遊戲和網絡大開方便之門，誘使未成年人衝動消費和巨額打賞。