新冠肺炎：紅外線測溫槍亂象頻生　劣質產品流入市場

內地的新冠肺炎疫情緩和，紅外線測溫槍成為各地企業逐步復工復產必備防疫物資之一。內媒周一（13日）報道，指紅外線測溫儀市場亂象頻生，更有不法商販通過中介售賣生產認證書，讓無牌劣質紅外線測溫儀流入市場。

內地有公司行政人員接受媒體採訪時表示，自今年3月起，市面上藥房和超市已很難買到紅外線測溫槍，就算有賣，也至少萬件起批，並不零售。他後來在網上以1800元（人民幣，下同，約1980港元）購買了5支紅外線測溫儀，但到貨後發現這批紅外線測溫槍既沒有説明書，也沒有合格證，有時測體溫也不準確。

近日紅外線測溫槍一度有降價迹象，原本被炒至300至400元（約330至440港元）一件的測溫槍，現在普遍100元（約110港元）便有售。中國醫藥物資協會醫療器械分會秘書長陳紅彥表示，在疫情期間，有關部門放寬了審批門檻，加上近日市面上湧現大批「三無」測溫儀，且佔據市場份額的一半，導致市場「退燒」。有商家更聲稱，自己囤貨數萬件，要「蝕本甩賣」。

深圳市高工電子有限公司的負責人指出，其實疫情之前，一支紅外線測溫槍售價由幾十至百元不等，後來一直漲到200至400元（約220至440港元），直到三月下旬開始回落，顯示紅外線測溫槍由斷貨到貨源充足，再到最後過度飽和的現象。

另外，由於大量假貨，甚至有人用測溫槍來詐騙錢財，一度引起警方關注。廣州警方曾在4月2日通報了一宗相關騙案，指一名吳姓騙徒以賣測溫槍為名，詐騙612萬元（約673港元），但經查明，他手頭上並沒有測溫槍可供出售。而在廣州街頭，意見藥房滿口更擺放了提醒市民提防測溫槍騙案的告示牌。