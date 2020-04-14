新冠肺炎：旅遊景區只開放室外　遊客禁超出3成承載量

福建廈門的天竺山森林公園日前重新開放，出現長長人龍在排隊。

內地新冠肺炎疫情緩和，多個旅遊景區逐步恢復開放，但反而出現大量遊客聚集擁擠，恐造成疫情傳播風險。經國務院聯防聯控機制同意，文化和旅遊部、國家衞健委周一（13日）發布通知，要求在疫情期間，景區只能開放室外，遊客量不得超過承載量的30%。

兩部門當日印發《關於做好旅遊景區疫情防控和安全有序開放工作的通知》，強調各地在做好旅遊景區疫情防控工作的前提下，按照分區分級原則，落實《旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南》要求，限量、有序開放。另明確指出，旅遊景區只能開放室外區域，接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

《通知》要求，景區要建立完善的預約制度，分時段預約遊覽，並限制現場領票、購票的遊客數量。另要求落實旅遊車輛防控安全，做到景區流量管理關口前置，嚴控客流；並且需要細化管理措施，優化遊覽路線，在出入口、重要參觀區域等容易造成人員聚集的地方，配備必要的人員設備，嚴格落實體溫篩檢等防控措施。

《通知》又強調，各地要對旅遊景區開放負主體責任，建立督導機制，加強景區開放和旅遊安全檢查工作。各部門需健全聯動機制，提高應急處置能力，妥善處理突發情況。並需發布各類疫情防控指南和安全訊息，引導及增強遊客的防護意識，配合防控工作，推進文明旅遊。