新冠肺炎：連續10天輸入病例現雙位數　1人感染17人

黑龍江周一（13日）再新增79宗境外輸入新冠肺炎確診病例，是該省連續10日確診數出現雙位數增長。上述確診個案全部從俄羅斯入境，其中23人曾乘坐同一航班從莫斯科飛往海嵾威後，再於綏芬河市陸路口岸入境。

黑龍江衞健委周二（14日）公布，截至當日凌晨零時，當地累計確診病例819宗，493宗為本地個案，境外輸入326宗。近日因境外輸病例急增而宣布臨時閉關的綏芬河市，從本月4日起輸入個案連續出現雙位數，患者均為中國人。

新增確診病例中23人，本月3日乘坐俄羅斯航空公司航班SU1700，由莫斯科飛往海嵾威後，於綏芬河口岸入境時接受病毒核酸檢測均無感染，之後被送到酒店集中隔離。其後當地疾控中心覆核檢測結果確認各人受感染，分別送到2家醫院接受治療，周一經專家診斷後確診。

另外17名確診者則於本月2月一同乘坐俄羅斯航空公司航班SU1700，由莫斯科飛往海嵾威後經口岸入境，同樣送到酒店集中隔離期間，由當地疾控中心覆核檢測結果並經專家會診後確診。

除了從俄羅斯輸入的病例外，黑龍江衞健委周一亦通報一名由美國返回哈爾濱的男確診者，疑一人感染17人的個案。據報該名韓姓男子於居家隔離期間，曾與同大廈的曹姓女鄰居共同居住，其後曹女、其男友及曹母相繼確診。曹母其後與郭姓男友與陳姓男子及其妻兒聚餐，郭男、陳男，及陳男的3名兒女其後確診。陳某入院接受治療期間，疑再感染9名密切接觸者，當中6人確診，3人為無症狀感染。