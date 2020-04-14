新冠肺炎：新增9宗確診病例 1人曾經香港轉機

廣東省衞健委周二（14日）公布，全省新增6宗境外輸入確診病例，其中一名患者上月從巴西乘坐航班抵達土耳其伊斯坦布爾後，轉乘土耳其航空TK79航班前往香港，再轉乘其他航班飛往上海、深圳等地，至周一（13日）確診。

深圳新增2宗境外輸入確診病例，其中34歲男患者上月21日從巴西聖保羅乘搭土耳其航空TK194航班，抵達土耳其伊斯坦布爾，再轉乘TK79航班前往香港。他同月24日從香港乘坐春秋航空9C8922航班飛往上海，經上海浦東國際機場入境，翌日從上海乘中國國際航空CA1893航班抵達深圳，由專車送往隔離。

其出差同事上月26日確診新冠肺炎，他立即被轉為密切接觸者。直至本月3日，患者出現發燒、咳嗽等症狀入院檢查，胸部CT顯示其右上肺感染性病變。他多次新冠病毒核酸檢測均為陰性，至周一確診。

廣州新增4宗境外輸入確診病例，患者分別來自美國、英國及柬埔寨，深圳另一宗個案則來自柬埔寨。患者均通過入境口岸、隔離點發現，入境後即被隔離觀察。另新增3宗本地個案及28宗無症狀感染者。截至周一（13日），該省累計報告新冠肺炎確診病例1564宗，1458人出院，8人病亡。