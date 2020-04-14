新冠肺炎：武漢雷神山醫院完成使命　明日關閉

因應新冠肺炎疫情爆發，湖北武漢市建造雷神山醫院從今年2月起收治重症患者。經歷67天後，雷神山醫院周二（14日）將最後4名危重症患者轉院。隨着病人清零，醫院的使命亦已完成，經消毒後將於周三（15日）關閉。

湖北武漢市於1月25日建造雷神山醫院，全院共設床位1600張。醫院於不足兩周內建成，武漢大學中南醫院接管後於2月8日收治首批患者。2月18日，醫院首宗治愈患者出院。

據雷神山醫院院長王行環表示，雷神山醫院於過去兩個多月，共收治2011名新冠肺炎病人，重症患佔約45%，整體死亡率約2.3%，重症和危重症死亡率約為4.3%，醫院的救治表現按全球水平來說是比較好。王行環又稱，雷神山醫院患者清零是武漢抗疫的重要里程，醫院雖將關閉備用，但不會拆除。

雷神山醫院副院長袁玉峰受訪時表示，最後一批轉院患者年齡最大80歲，兩人70多歲，最年輕的患者31歲。各人經病毒核酸檢測結果無感染，但因為合併其他基礎疾病仍需要接受長期治療。袁玉峰稱，4名患者轉移到武漢大學中南醫院後，會跟另外7名由金銀潭醫院轉院的患者一同在重症病區集中治療。