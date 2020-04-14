性侵劇組女助理罪成　鈕承澤判刑4年將上訴

台灣著名導演鈕承澤被控性侵劇組女助理一案，鈕聲稱喜歡女助理才與對方發生關係，否認有性侵意圖。案件周二（14日）宣判，台北地方法院依強制性交罪判鈕有期徒刑4年。據鈕的代表律師稱，鈕收到判決書後將提出上訴。

檢方在起訴書指出，鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，待其他人陸續離開，女助理獨自留下，鈕趁機將女助理強壓梳化，指侵得逞。

案件開庭時，鈕承澤認錯但不認罪，強調自己真心喜歡女助理，以為對方知道自己意思。其辯護律師則稱，本案調解成立，鈕已賠償「7位數」彌補女助理身心損失，建請予以緩刑。傳聞有關和解金額達200萬元新台幣（約50萬港元），是作為因官司產生的代價。

合議庭認為，依照相關證人證詞，可知鈕承澤與女助理案發前並無情愫，聚餐當天女助理並非主動去鈕家，表現也與平常沒有不同；鈕要與女助理發生關係時，女助理緊閉雙唇、撇頭迴避，鈕不可能不知道對方不願意，卻仍硬上。合議庭認為，鈕的犯行對女助理造成終身無法磨滅的陰影。