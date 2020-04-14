新冠肺炎：台灣隔月再現零確診　未來加強入境檢疫

台灣流行疫情指揮中心周二（14日）宣布，當日無新增新冠肺炎確診病例，這也是自從3月9日以來，台灣單日再現零確診。台衞福部長陳時中表示，再出現零確診故然值得高興，但疫情還未過，呼籲市民不能放鬆警戒。

台灣至今累計393宗確診病例，338宗為境外輸入，本地個案55宗；確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘患者仍住院隔離中。上月30日從湖北乘包航返回的214人，周二已全部解除隔離，後續將返家接受14天自主健康管理。

疫情指揮中心又稱，由周六（18日）凌晨零時起，所有入境台灣人士過去14天如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者包括65歲或以上長者、6歲或以下幼童、慢性疾病患者，或居住地點無專用房間（包括專用衛浴設備），入境後應入住防疫旅館。任何人如被發現申報資料不實，最高可罰款15萬元（新台幣，下同，約3.9萬港元）。

至於周一（13日）公布的一宗境外輸入確診個案，患者長年旅居美國，當發現疑似感染新冠肺炎後，立即飛回台灣，事件引發爭議。陳時中在記者會上回應稱，基於人道立場，不管患者是否台灣人，當局都會給予協助和處理，但強調市民返台時接受疫情調查時必須配合，不能隱瞞。

另基隆市早前一名婦人與其媳婦和2名孫兒，上月19日從美國返台後接受居家檢疫期間，婦人出現不適竟全家自行乘的士前往就醫。基隆市衞生局周二對該名婦人及其媳婦共罰款170萬元（約44萬港元）。