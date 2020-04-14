李先念女兒退休　憶父親不允許兒女從商

據中國人民對外友好協會周一（13日）消息，該協會全國理事會常務理事會上周召開會議，通過決議由中國前駐南非大使林松添，接替李小林擔任該協會全國理事會常務理事、會長。李小林是已故國家主席李先念的女兒，其丈夫為國防大學前政委、空軍上將劉亞洲。

李小林上周四（9日）在向協會道別的信中寫道，45年前父親替她選擇了該協會的工作，多年來她結識了千千萬萬的朋友，又深深體會到，為世界和平、人類進步而貢獻是神聖的事業。她又表示不會忘掉多年相處的美好回憶，退休生活不會孤單。

該協會官網顯示，新冠肺炎疫情爆發以來，該協會聯合海內外組織向湖北和其他捐贈物資，包括早前聯同江西省撫州市人民政府等機構，向西班牙阿爾卡拉市和其他機構捐贈包括口罩、防護服等價值140萬元人民幣（約154萬港元）的防疫物資。在上月30日舉行的捐贈儀式上，李小林代表該協會致詞。

現年66歲的李小林，1975年從武漢大學畢業後便加入中國人民對外友好協會工作，歷任副會長、常務副會長，到2011年出任會長。2014年她接受訪問時稱，父親主管國家經濟工作26年，卻不允許自己的子女經商。她回憶在改革開放後，父親有一次在飯枱上對子女嚴厲稱：「你們誰要經商，打斷你們的腿。」時至今日，李先念4名子女都沒有一個人從商。