魔鬼保母摔死9月大嬰　揭用500人民幣辦假資格證

福建廈門去年6月一名僅9個月大的女嬰疑遭保母重摔致死，驗屍報告更顯示女嬰頭部呈粉碎性骨折，全身有18處傷。廈門市人民檢察院近日對涉案的吳姓保母提起公訴，才揭發吳某的「高級育嬰師」證照，竟是以500元（人民幣，下同，約550港元）買回來的。

事發於去年6月19日，當天女嬰母親洪女士回家後聽到女兒尖叫，之後發現她躺在床上雙耳流血、嘴唇發紫、四肢僵硬。女嬰送院後，醫生才表示因為女嬰顱壓太高致劇痛才哭叫，但吳某一直否認女嬰有跌過。

女嬰經搶救一個月後終不治。經法醫鑑定，女嬰因頭部受鈍性外力作用或與鈍性物體相互作用致重度顱腦損傷死亡，報告更指女嬰所受的傷並非一次造成。廈門市人民檢察院以故意殺人罪對吳某明提起公訴，起訴書指吳某因女嬰哭鬧不止心生煩躁，於是將她抱入廁所並重摔在地板上，致其顱骨骨折，顱內出血，

據知，洪女士是在同事推薦下經由廈門好邦伲家政服務有限公司（下稱好邦伲公司），以月薪6000元（約6600港元）聘用31歲的吳某。而據警方調查，吳某為支付子女學費，以及償還房貸，於是花500元（約550港元）辦理「高級育嬰師」假證。而好邦伲公司向洪女士推薦吳某時，資料顯示吳某有6年相關工作經驗。洪女士質疑，該公司沒有審查吳某資格證的真偽，也有很大責任。據指，出事後該公司曾派人到醫院2次，之後便再沒表示關注。

據好邦伲公司楊姓行政經理向內媒表示，公司暫時無法鑑定服務人員證件的真偽，只能對接公安部門審查對方是否有案底。楊某又稱，市面上太多發證機關，公司只能通過技能鑑定來核實對方是否具備相應工作技能。