新冠肺炎：抗議譚德塞對台言論　台設計師登《紐時》廣告曝光

台媒周二（14日）報道，知名設計師聶永真及網紅「阿滴」等人，發起募捐，準備在《紐約時報》上，刊登全版廣告，抗議世衞秘書長譚德塞早前針對台灣的發言；聶永真指，該廣告向世界傳遞「WHO can help？Taiwan.」，並在美國時間14日上午正式在紙版和網版同時刊登。

聶永真早前指出，譚德塞上周三（8日）在正式場合，公開發表針對台灣的言論，長達3分鐘，引起了台灣市民的高度關注；而在發起募捐集資刊登廣告，在第一日已經收到超過2萬人贊助支持，平均每2秒有一人捐錢。廣告明面意識是一個問答句「WHO can help？ Taiwan.」（誰能幫忙？台灣。），但聶永真指出，廣告中WHO三字，是用世衞官方字形，主標問句也選用世衞標準色藍，暗喻是反問「世衞（WHO）真的對疫情有幫助嗎？」

聶永真又指，募款在刊登完廣告後，剩餘的1500萬新台幣（約386萬港元），經贊助者的投票，會將45.82%用於在網上發布廣告宣傳「Taiwan can help」；31.97%用於購買醫療器材或物資，捐助給台灣；另外22.2%會購買醫療器材或物資捐給外國。