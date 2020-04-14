中國海洋探測船再入南海　越南出動3船應對

英媒周二（14日）報道，中國的海洋探測船海洋地質8號再次出現在南海海域，而隨行的至少有一艘中國海警船護航。而據海事交通網站（MarinTraffic）顯示，越南出動至少3艘船隻前往應對。

英媒指出，在上周三（8日）中國海警船在南海與一艘越南漁船相撞，導致越南漁船沉沒。事後越南政府對事件向中方提出抗議，宣稱中國侵犯了越南的主權，威脅到越南漁民的生命。而中國官媒隨後發表評論，指越南政府由於抗疫不力，故借事件來轉移越南市民的注意力。

英媒則指，越南早前因新冠肺炎疫情而封城，近日即將解封，而海洋地質8號選擇在此時駛入敏感地帶，可能別有深意。另外，越南外交部發言人上周四（9日）表示，越南常駐聯合國代表團向聯合國遞交，反對中方關於南海主權主張的兩份照會，指越南對西沙群島和南沙群島擁有主權。

中國外交部發言人趙立堅周二（14日）在例行記者會上重申，西沙群島和南沙群島是中國領土，越方有關主張，違反包括《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。