新冠肺炎：美團外賣抽佣26%　惹餐飲業不滿

新冠肺炎疫情緩和，但零售業和餐飲業遭受重創。其中一些餐飲企業日前欲通過加價，以求生存，但遭到公眾聲討，最終只能以公開道歉收場。於是，餐飲業主只好將矛頭指向外賣行業的龍頭企業「美團外賣」，極度不滿其收取26%的佣金；但美團方面則表示，佣金其中有80%，都用於購買外賣員的裝備和支付工資，其他的則需用作平台營運。

內媒周二（14日）報道指，廣東省餐飲協會代表近百間餐飲企業向「美團外賣」遞交涉函，指美團外賣向餐飲企業收取的高額外賣佣金，已超過餐飲企業承受極限；而且已達到《反壟斷法》規定的市場支配地位；又指摘該公司在疫情期間，依舊堅持採取排除公平競爭的獨家條款，挑戰法律和餐企的底線。

交涉函要求「美團外賣」立即取消獨家合作限制等其他壟斷條款，以便餐企承接更多平台的外賣訂單、促進餐企開源脫困；直接減免整個疫情期間，廣東省內所有餐飲商戶外賣服務佣金5%或以上。而不僅是廣東省，全國各地多個省市也有類似的情況，全國餐飲商家受疫情打擊，將對外賣平台的「積怨」完全點燃。

據了解，美團餐飲外賣業務的整體佣金，由2015年的1.1%暴增至2019年的12.6%，但值得一提的是，其中2017年至2019年，佣金率其實沒有太大上調；而美團的外賣佣金收入，主要支出於受雇於平台的外賣員，佔比超80%。內媒記者發現，其實商家如果不用平台提供的外送服務，由自己聘請外賣員，需支付給美團的佣金只有3%至4%左右，而要通過美團騎手配送，則需交15%至21%的佣金。據統計，美團外賣在2019年，全國共有在職外賣員339萬名，而他們的工資，大部分都是通過這些佣金支付的。