新冠肺炎：鍾南山指病毒無明顯變種　已知2種藥可用於治療

內地新冠肺炎疫情逐步緩和，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周二（14日）晚進行網絡直播，指出目前內地持續出現境外輸入病例，認為全球疫情不結束，都有輸入病例的風險；他又表示，就現在的情況看，瑞德西韋和氯喹兩種藥物對新冠肺炎是有效的，而克力芝的效果則不太明顯。

鍾南山表示，《新英格蘭雜誌》周一（13日）發表的最新報告指，在研究了52名重症病例後，發現瑞德西韋有效率能夠達到68%，用藥後重症病例的死亡率由近50%下降至18%；另鍾南山團隊對氯喹進行了研究，發現氯喹對新冠肺炎治療平均為4天，對症狀改善非常有效，並表示稍後會發表研究報告。

鍾南山又認為，目前病毒沒有明顯變種，正在研發的疫苗應該是有效的；對治愈的病人而言，肺炎引起的肺部纖維化程度都比較輕，治愈後除肺功能可能有所下降，暫時未見有明顯的後遺症，而肺部功能下降的情況，則可以在日後逐步恢復。

鍾南山又指，目前很多人用「中國新冠疫情爆發」，但他認為這是不正確的，實際上準確的說法應該是「新冠疫情在中國武漢地區大爆發」。他解釋指，廣東、浙江等地的新冠肺炎疫情確診人數僅千餘人，不應該列為「爆發」，而武漢地區，確診人數確實有一段時間成萬人增加。