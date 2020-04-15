新冠肺炎：綏芬河市防疫受壓　隔離措施嚴重不足

內地新冠肺炎疫情持續，黑龍江綏芬河市日前關閉來往俄羅斯的陸路口岸後，境外輸入病例卻連日增多；該省首批支援武漢醫療隊經過14天隔離後，周二（14日）赴綏芬河前線參與防疫工作。市委副書記、代市長王永平表示，由於入境者集中隔離、醫護輪休的酒店嚴重不足，市內面對極大的防疫壓力。截至周三（15日）凌晨，內地累計確診病例82,250宗，3341人病亡。

王永平指出，自4月7日起，綏芬河口岸旅檢通道暫時關閉，惟病例持續增加，首要原因是集中隔離的酒店嚴重不足。目前該市符合集中隔離條件的酒店只有15間，房間只有939間。而近幾天的每日平均入境人數達到178人，以集中隔離14天為一個周期來計算，每個周期就需要約2000多間隔離房間，超出綏芬河市的承載能力。

其次，各地支援綏芬河市的醫護人員陸續抵達後，將以四班輪休的方式照顧患者，但供其輪休的酒店嚴重不足。王永平表示，醫護輪休需要非常多的酒店，使得本來就捉襟見肘的酒店資源變得更加緊張，目前甚至有部分醫護還未落實其輪休酒店。

王永平又指出，除了上述問題，市內防疫問題包括防疫醫療救治能力不足；雖然在省政府支援下，臨時將部分市內的醫院改建，才可增加630個床位的收治能力，但仍顯然不夠。他強調，目前市內只能通過社區封閉管理、嚴管出城口等措施，作為內防擴散的目標和底線。