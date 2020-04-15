Twitter帳號被停用　中國駐塞浦路斯大使要求合理解釋

中國駐斯里蘭卡大使館的Twitter帳號周一（13日）被暫停使用，Twitter解釋是「技術問題」導致，惟事件發生未夠1天，中國駐塞浦路斯大使黃星原的Twitter帳號（@AmbassadorHuang）亦同樣被凍結。黃星原周二（14日）接受中國官媒採訪時，表示已向Twitter發聲明，要求對方作出合法合理解釋，並保留採取進一步行動的權利。

黃星原表示，其Twitter帳號於上月1日正式啟用，周一被封，此前一直運作正常。他發現帳號被凍結後，曾向Twitter兩次反映問題，皆無反饋，現時已向Twitter方發出一份聲明，要求對方盡快解釋。

多個國家近日就新冠肺炎疫情，指摘中國隱瞞數據，當地媒體亦同樣作出有關報表道。黃星原曾多次在Twitter上，對抹黑中國的言論做出嚴正駁斥；他表示，其帳號版面顯示被封是因為「違反Twitter規則」，但他認為「真實原因不言自明」，更直言：「因為觀點不同就封號，對於一個自稱是『民主』和『言論自由』的國家來說，本身就是一個『打臉』行為。」