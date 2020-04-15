新冠肺炎：珠海禁食野生動物條例下月實施　包括貓狗

雍靈表示，貓、狗因無法取得屠宰的檢疫檢驗證，並不屬於《條例》中可食用動物範圍。（中新社圖片）

廣東珠海市人大常委會周二（14日）召開《珠海經濟特區禁止食用野生動物條例》新聞發布會，宣布除了國家重點保護，以及國務院野生動物保護主管部門公布的「三有」動物禁止食用外，其他人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，以及法律法規禁止食用的其他野生動物亦屬於禁止食用的範圍，當中包括貓、狗；有關條例將於5月1日起實施。

珠海市人大常委會法制工作委員會主任雍靈表示，可食用動物必須滿足「列入《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》」、「依法許可食用、經營利用，即要取得相應許可證」 、「檢疫檢驗合格」的3個條件；而貓、狗因未列入《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》中，也無法取得屠宰的檢疫檢驗證，因此貓、狗等家養寵物不屬於《條例》中可食用動物範圍，應當禁止食用。

雍靈又指出，由於該目錄還在徵求意見階段，並未作出最終確定，珠海將來亦會統一按照國家目錄進行管理。《條例》亦禁止非法野生動物交易利益鏈條，從捕、運、買、賣、加工到食用方面等相關行為進行規範，違者最高可處以貨值30倍的處罰。

據指，「三有」動物即國家保護的有益，或有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物。根據《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》，豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿等畜禽可以食用，銀狐、貉等畜禽為非食用性利用。