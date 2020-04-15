台碩士生垃圾尿液丟蓄水池　網民：與謀殺無異

台灣台南市某大廈住戶，近日反映自來水味道奇怪，且喝水後均有嘔吐、腹瀉或皮膚紅腫發癢等情況出現。業主多番檢查，終發現地下蓄水池滿布瓶裝尿液、廚餘等垃圾，水質更受污染呈現渾濁的灰黃色。經查，原來是早前退租的大學研究生所為，大廈住戶及涉案研究生仍就賠償事宜協商。

有網民在Facebook專頁《爆料公社》發文指，近2個月陸續有住戶反映大廈的自來水有怪味道，甚至有人飲用後上吐下瀉需就醫。業主上樓檢查水塔並未發現異狀，到地下室打開蓄水池檢查，竟發現池水漂滿膠袋、紙巾、香煙等垃圾。

經清查，該大廈曾有一名就讀成功大學的碩士研究生租住單位，因2個月前租約到期，業主要求他在退租前將堆在地下室的垃圾清理，未料對方竟直接將垃圾丟入蓄水池。其惡行引起網民熱議，有人批評「令人髮指」、「難以原諒」，甚至有人認為此舉與謀殺無異。

涉事研究生坦承「因懶得外出倒垃圾」才將廢棄物丟進蓄水池，事後已與住戶洽談和解及賠償事宜，但雙方未有結論。警方已接獲住戶報案，但尚未正式提告。校方表示，此事已有住戶報警，屬司法事件，學校不會介入。