新冠肺炎：兩國稱尼日利亞公民在華遭不當對待純屬誤會

針對近期在華尼日利亞公民在廣州疑遭不當對待的事件，中國駐尼日利亞大使周平劍於當地周二（14日），與尼日利亞外交部長奧尼亞馬會面並於會後舉行聯合記者會。雙方稱事件純屬誤會。

奧尼亞馬表示，事件起因廣州一間飯店的女老闆確診，而該飯店是尼日利亞和其他一些非洲人經常光顧的地方，當地政府於是關閉飯店，並隔離包括非洲人在內的密切接觸者。尼日利亞國內民眾卻僅根據社交媒體流傳的影片，誤以為該國和其他非洲人被針對。

奧尼亞馬又稱，尼日利亞駐廣州總領館已跟當地政府溝通合作，做好說服解釋，讓相關人士理解防控舉措的需要，目前在廣州接受隔離的尼日利亞公民已得到妥善安排。

周平劍表示，中國對所有外國在華人士一視同仁，反對任何針對特定人群的差異做法，對歧視言行更是零容忍，強調尼日利亞和其他非洲國家的合理關切已經或者正得到有效解決。

他指出，在廣州的尼日利亞和非洲公民在防疫方面是高風險群體，他們的健康與安全面臨挑戰，必須通過全面排查、全部檢測等方式對他們和其他市民的健康負責。