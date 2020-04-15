新冠肺炎：台廣告登《紐時》　世衞稱一直保持技術交流

台灣民眾近日發起眾籌在美國《紐約時報》刊登廣告，抗議世衞組織總幹事譚德塞針對台灣的言論。世衞就事件回覆台媒時作出13點聲明回應，強調該組織數十年來一直與台灣衞生部門保持技術交流，惟台灣駐日內瓦辦事處回應表示遺憾。

由台灣設計師聶永真、網紅「阿滴」等人發起刊登的廣告，附上一封給世界的公開信，指台灣明白各國目前面臨新冠肺炎疫情的困境，原因是台灣於2003年受沙士（SARS）疫情重創時，也被世衞拒諸門外。

世衞發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）當地周二（14日）回應台媒就廣告內容查詢時，先列出在今次疫情期間，該組織與台灣的衞生專家和部門互動和一同應對的例子，包括台灣有派衞生專家參加世衞今年1月成立的交流系統，支持全球應對疾病工作。另世衞又在台灣駐日內瓦辦事處設有指定聯絡點，處理一般性問題，並在出現技術問題時協調。

沙雷維奇又稱，該組織與台灣歷年來針對全球不同健康議題多次互動，例如去年台灣專家受邀9次參加世衞技術會議，該組織亦爭取讓更多台灣專家參加今年的工作。最後他表示，世衞與台灣針對各種實際和技術問題亦進行交流，包括台灣疫苗廠商為世衞成立的防範流感大流行框架作出貢獻、台灣專家為癌症研究發布重要刊物、台灣一位專家列入「國際衞生條例」名冊等。

對於世衞發言人的回應，台灣駐日內瓦辦事處強調，台灣只能有限度參與多項技術會議或活動，世衞以片段資訊誤導外界該組織與台灣有充分交流，並未呈現事實全貌。