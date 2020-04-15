新冠肺炎：美國參議員提法案　制裁中國瞞疫官員

美國多名政客批評中國處理新冠肺炎疫情的手法。共和黨籍德州參議員克魯茲周二（14日）指摘中國，就疫情對醫護專家、記者及異見人士等噤聲；又稱將提出新法案，擬以凍結在美資產、禁止入境等方法，制裁相關中國官員。

克魯茲周二發表聲明，批評中國把對外文宣看得比全球人類的健康安全更重要，帶來災難性的後果。他表示，將在國會提出「終結中國醫療審查暨隱匿法案」（Ending Chinese MedicalCensorship and Cover Ups Act），對限制人民行使言論及集會自由、發表流行病資訊、受訪等的中國官員實施制裁。

法案草案要求，美國總統在法案生效90天內點名涉事中國官員，並至少每年更新一次名單；又提出以禁止轉移在美資產、撤銷或拒發簽證等方式制裁他們。

共和黨籍密蘇里州參議員霍利周二亦發聲明，宣布將提出「2019冠狀病毒疾病受害者正義法案」（Justice for Victims of COVID-19 Act）。法案草案要求，美國國務院設立相關工作小組，主導國際調查中國政府有沒有隱瞞疫情，並協助美國人民以至其他受害者索償。