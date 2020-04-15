美偵察機再現南海　台國防部長批衝擊區域安全

美軍近期連日派軍機飛赴南海空域，據指是為監視正於該海域進行演訓的解放軍海軍航母遼寧號。據追蹤美軍軍機動向的社交網帳號飛機守望（Aircraft spots）顯示，周三（15日）日上午一架美軍偵察機出現在台灣南部海域上空，這已是美國軍機今個月第8次出現於周邊空域。

該架RC-135W偵察機當日上午，在台灣南面空域，由東向西飛越巴士海峽。前一日，一架美軍P3C反潛巡邏機亦出現於同一空域。連同這次在內，美軍軍機自3月25日以來的三個星期，共12次出現在台灣南部空域，機種包括B52轟炸機、KC-135加油機、P3C反潛機、EP3E電子偵察機，以及RC-135U和RC-135W偵察機。

台國防部長嚴德發周三上午到立法院報告時表示，近期解放軍在區域內的活動，主要目的是要顯示其在疫情嚴峻情況下，沒有軍事空窗期，並持續進行軍事訓練。嚴指這是解放軍的一貫技倆，一方面是軍事恐嚇，同時衝擊區域安全。

至於美軍的軍事活動，嚴指美軍在印太戰略構想下，要實現區域國家的安全承諾，也展現區域內軍事活動，目的是希望維護區域安全和穩定，同時展表美軍在地區內的軍事優勢。嚴強調，台軍除透過聯合情監偵掌握區域內活動，同時強化戰備準備以保安全。