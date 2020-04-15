新冠肺炎：內地民航首季蝕近400億人民幣　料持續低迷

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，航空業更是首當其衝。國家民航局周三（15日）公布，今年首季內地航空業累計虧損398.2億元（人民幣，下同，約437.2億港元），其中航空公司虧損336.2億元（約369億港元）。民航局新聞發言人、航空安全辦公室主任熊杰表示，隨着全國復工復產，3月航班量雖已有所恢復，但未來可能持續於低位運行。

民航局運行監控中心副主任孫韶華在記者會稱，自3月29日以來，每日入境國際航班均未超過20班，日入境旅客約2千至3千人。截至周二（14日），35家中外航空公司執行來自日本、南韓、美國、加拿大等29個國家的國際入境客運正班和包機共250班，運送入境旅客約5萬人。

武漢機場自本月8日解封至周二，累計進出港客運航班799班，共運送旅客約4萬人。另湖北省內的宜昌、恩施、襄陽、十堰機場，從3月29日已開始復航，截至周二累計進出港客運航班1454班，運送旅客約9.2萬人。

針對疫情期間的政府各類包機安排，孫韶華指截至周二，民航局共執行相關客、貨運任務575架次，包括接回在疫情嚴重國家的2744名中國公民、運送134名援外醫療專家組和聯合工作組人員，抗疫物資9544噸，涉及美國、英國、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、意大利、日本、南韓等64個國家。