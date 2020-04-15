地市法院宣判21宗涉黑涉惡案　159人獲刑

遼寧省瀋陽、大連、鞍山等9個地市法院，周二（14日）公開宣判21宗涉黑涉惡案件，共涉及159名被告，分別被判處拘役4個月至判囚20年不等的刑罰，其中一宗涉及31人組織、領導、參加黑社會性質組織案終審，該組織首腦劉朦朦犯組織、領導黑社會性質組織罪等6項罪名，獲刑20年。

遼寧省高級人民法院掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室指，全省法院積極推進涉黑涉惡案件審判工作，利用互聯網庭審平台視像開庭、提審、宣判。是次公開宣判的涉黑涉惡案件中，3宗為黑社會性質組織犯罪案，涉及41名被告；18宗為惡勢力犯罪案，涉及118人。

在上述案件中，由錦州市中級人民法院終審宣判的案件最受矚目。經審理查明，以劉朦朦為首的黑社會組織於2015年12月至2018年3月，在凌海市開設賭場非法獲利，期間以暴力、威脅等手段，先後犯7宗非法拘禁、4宗強迫交易、4宗尋釁滋事、1宗聚眾鬥毆，嚴重破壞該市及周邊地區的社會經濟秩序。

法院開庭宣判，以組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪等6項罪名，對劉朦朦數罪併罰，決定判囚20年，剝奪政治權利5年，沒收個人財產50萬元（人民幣，下同，約55萬港元），並處罰160萬元（約176萬港元）。其餘涉案人士均獲刑。