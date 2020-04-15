405箱成衣夾藏21箱K仔　越南運入境2人落網

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。高雄地檢署周三（15日）公布，上月查驗自越南進口的成衣貨櫃時，繳獲共重211公斤的毒品氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約3.79億新台幣（約1億港元）。行動中拘捕2名毒販，是台灣今年最大宗的K仔走私毒品案。

警方早前接獲情報，有運毒集團見越南是成衣製造重鎮，進口售台貨物眾多，較不易引起海關注意，故利用成衣進口運輸作掩飾，走私毒品到台。警方指，該運毒集團活動時間不固定，且刻意逃避追查。

後來，警方清查超過一萬宗可疑的貨櫃進口資料，發現一批以個人名義從越南進口的長袖衣物有重大嫌疑，於今年2月15日開展行動，查驗一個來自越南的貨櫃，從405箱成衣發現其中21箱夾藏K仔，重達211公斤，繳獲的毒品可供63萬人次吸食。

在繼續追查之下，警方又於上月13日，分別在基隆市及桃園市拘捕林姓、尤姓到案，之後更揪出幕後貨主張姓疑犯。目前，張因涉他案已入獄服刑，警方正積極追查其毒品來源及銷售管道。警方指出，受新冠肺炎疫情影響，導致毒品價格上升，現時每公斤K仔約180萬新台幣（約47.5萬港元）。

今次是過去526日第92宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。